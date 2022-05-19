الدمام 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة أمس، حملة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وأسفرت عن ضبط 1800 كيلوجرام من الخضروات والفواكه التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد قبل توزيعها وتداولها.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري, أن الحملة تهدف إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق ومستوى النظافة بشكل عام.// انتهى //10:09ت م0030