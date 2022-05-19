الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسزار وفد من دورة مكافحة التطرف وتعزيز الولاء باللغة العربية بمعهد الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية, مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض, حيث كان في استقبالهم الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وتطرق الأمين العام إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.// انتهى //11:20ت م0039