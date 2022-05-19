الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستحتفي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وسائر الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف 20 مايو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "المترولوجيا في العصر الرقمي".وأشار رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي في كلمته بهذه المناسبة، إلى أنه جرى اختيار شعار الاحتفال لهذا العام نظراً لما تحدثه التكنولوجيا الرقمية من ثورة نشهدها اليوم في مجتمعنا، كون التكنولوجيا الرقمية لها أثر كبير في تحسين أداء وفاعلية العمليات وفتح فرصاً جديدة للتطور والإبداع، كما أنها واحدة من أكثر الاتجاهات إثارة في المجتمع اليوم، حيث تجسد وتيرة التغيير السريعة التي نشهدها كل يوم.وأوضح أن أحد المتطلبات الرئيسة للتحول الرقمي هو التبادل المفتوح والشفاف للمعلومات، ولذا يجب أن يكون من السهل العثور على المعلومات عند الحاجة لها والوصول إليها بتنسيق قابل للتشغيل ولإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى أهمية أن تكون البيانات قابلة للبحث، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للتشغيل المتبادل، ولإعادة الاستخدام.وبين الخصيبي أن هيئة التقييس قامت بعدة مبادرات لمواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا الرقمية فبدأت بتحويل جميع المواصفات القياسية الخليجية إلى لغة (XML)، وذلك من أجل هيكلة البيانات الخاصة بالمواصفات القياسية الخليجية بحيث تكون قابلة للبحث، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للتشغيل المتبادل، ولإعادة الاستخدام، كما قامت الهيئة ممثلة بالتجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) بتشكيل الفريق الخليجي للتحول الرقمي، ورعاية المؤتمر الدولي الأول للقياس والتحول الرقمي الذي سيعقد في برلين 21-19 سبتمبر 2022م، وسيستضيف العديد من الخبراء للحديث ونقل خبراتهم عن التحول الرقمي في مجال المترولوجيا، إضافة إلى المشاركة في الفريق الدولي للتحول الرقمي المنبثق عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM).// انتهى //11:22ت م0040