رفحاء 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط، أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، من خلال معالجة 15 عنصراً من التشوه البصري في الفترة الماضية، وذلك لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري صيانة حدائق وساحات ومنتزهات عامة بمساحة تتجاوز 500,000 متر مربع، تخللها قص وتحسين الأشجار وصيانة العديد من الألعاب، وتركيب 11 لعبة جديدة متنوعة، وجهازين رياضيين، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 1,700 عمود إنارة على الطريق الدولي وداخل المدينة، ورفع 15 سيارة تالفة، وتقليم وتكريب أكثر من 5,000 شجرة متنوعة في الجزر الوسطية والحدائق، ورفع 850 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 200 من الحفر والتشققات في الشوارع، وطمس التشوهات البصرية على الجدران بمساحة 650 متراً مربعاً، وإزالة لوحات تجارية بمساحة 40 متراً مربعاً، ومعالجة 45 حاوية متنوعة للنفايات.// انتهى //11:32ت م0045