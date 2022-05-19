الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأقامت المؤسسة العامة للحبوب ورشة عمل حول القيادة الرقمية ودور القادة في التحول الرقمي لمنسوبي المؤسسة، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي، بهدف تعزيز فهم ووعي القيادات بالتحول الرقمي بشكل أعمق، وتمكينهم من اتخاذ القرارات فيما يخص الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالتحول المؤسسي، وإكسابهم المعرفة الكافية والمفاهيم الأساسية حول التحول الرقمي.وجرى خلال الورشة مناقشة التحديات أمام التحول ودور القادة في التغلب عليها، وكيفية إدارة التغيير التنظيمي خلال فترات التحول المؤسسي، ومساهمة القادة في نجاح تنفيذ الإستراتيجيات، بالإضافة إلى حوكمة التحول الرقمي ومحفزاته لتطوير أعمال المؤسسة.// انتهى //11:40ت م0046