الدمام 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساختتم تعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج ريادة الأعمال "ريادي" الذي استهدف 150 معلماً ومعلمة من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والطالبات لبناء جيل من رواد ورجال الأعمال وعرض التجارب الحية للذين حققوا نجاحات في عالم الأعمال والاستثمار وحث وتشجيع الطلاب للاستفادة من البرنامج والتفاعل مع المنصة وعرض إنجازاتهم والإسهام في دعم نجاحات الوطن وتحقيق الجوائز المرصودة للبرنامج.كما اختتمت إدارة التربية الخاصة في تعليم الشرقية البرنامج التدريبي "لغة برايل"، الذي استهدف معلمي التربية الخاصة في محافظة النعيرية، وذلك للإسهام في دعم عملية التعليم المتقن والشامل.وتضمن البرنامج عدة محاور أهمها: مقدمة عن طريقة برايل واستخدام لوحة المكعبات الفرنسية، وصناعة الوسائل التعليمية واستخدام أدوات الهندسة بطريقة برايل للمكفوفين، والكتابة والقراءة بطريقة برايل لمادة اللغة الإنجليزية، وإعداد التقارير الفنية عن الحالات وتقديم المشورة التربوية والفنية للحالات المستهدفة لضمان تطبيق المعايير العلمية المطلوبة مع كل حالة.كما نفذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية في تعليم الشرقية حملة توعوية تحت شعار "واعي – سالم – تعزيز" التي استهدفت 467 طالباً من المرحلة الابتدائية والمتوسطة.وتهدف الحملة إلى الوقوف على محور الصحة العامة والأمن والسلامة بالمنزل، وتسليط الضوء على رفع سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط الطلبة، والوقاية والتعامل مع الحرائق، وصولاً للتعرف على تطبيقات الجوال المتعلقة بالصحة.من جانب آخر نظم تعليم محافظة القطيف مهرجان التفوق الطلابي في نسخته 11 تحت شعار "معاً نحو التفوق" وتكريم 115 طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة صفوى الذين حصلوا على نسبة 99% فما فوق في نتائج الفصلين الماضيين للعام الدراسي 1443هـ.وأكد تعليم الشرقية أهمية الاهتمام بالطلاب المتفوقين والموهوبين ونشر ثقافة التفوق والإبداع للطلبة وتشجيعهم لمواصلة التفوق العلمي ومشاريع الإبداع والابتكار.// انتهى //11:49ت م0052