لندن 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير الاتحاد الأوروبي حكومة المملكة المتحدة من اتخاذ إجراءات أحادية بشأن تعديل بروتوكول إقليم إيرلندا الشمالية المختص بتنظيم حركة البضائع والنقل لمرحلة ما بعد بريكزيت.وعرجت على تداعيات ارتفاع مستوى التضخم في البلاد لأعلى مستوى منذ أربعين عاماً، وتحذير العديد من المسؤولين البريطانيين من توقع استمرار حالة الغلاء في أسعار المحروقات والسلع الضرورية لفترات قادمة.على صعيد متصل، نقلت الصحف تحذير قيادي بارزاً في الشرطة من أن ارتفاع تكلفة المعيشة سيقود إلى زيادة معدلات الفقر والجريمة، داعياً إلى الحذر أثناء التعامل مع الجرائم المتعلقة بتوفير الغذاء والضروريات.// انتهى //12:28ت م0062