الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة وعدد من الضباط.وتسلّم سموه نسخة من التقرير السنوي لليوم العالمي للدفاع المدني 2022 تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".وقدم لسموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //12:48ت م0063