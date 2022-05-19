جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسشاركت الخطوط السعودية في تحدي الرحلات التجريبية المستدامة على مستوى تحالف "سكاي تيم" العالمي كإحدى (16) شركة طيران عالمية خلال شهر مايو الجاري.ويهدف التحدي إلى تحفيز وتسريع الابتكار والتغيير في قطاع الطيران من خلال تشغيل رحلات جوية أكثر استدامة وتقليل الآثار السلبية على البيئة, حيث أقلعت رحلة "السعودية" التجريبية رقم (SV227) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مدريد عبر طائرتها من طراز بوينج (B787) دريملاينر الخميس الماضي لتنفيذ المبادرة والمشاركة في التحدي, مستهلةً الإجراءات بإبلاغ الضيوف على متن هذه الرحلة عبر الرسائل البريدية قبل الرحلة بوقتٍ كافٍ، بأنهم سيكونون جزءاً من نجاح إطلاق هذه الرحلة الاستثنائية والأطول في العالم من الناحية الزمنية "أكثر من 5 ساعات"، التي ستسهم في جهود مكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات، مع إحاطتهم بفوائد المشاركة في برنامج (Green Points) الذي يساعد الضيوف في اتخاذ القرارات المساهمة في الاستدامة مثل اختيار الوجبات تحديداً لتقليل إهدار الطعام وغيرها.وحددت "الخطوط السعودية" العناصر الرئيسية لتنفيذ الرحلة من خلال اختيار الطائرة ذات المحركات الأكثر كفاءة، وتعزيز وتحسين المناولة الأرضية للطائرات، وكذلك تحسين وزن إقلاع الطائرات وهبوطها، إلى جانب الوزن على متن الطائرة، واختيار الأطعمة والمشروبات العضوية، بالإضافة إلى المواد القابلة لإعادة التدوير، والمعدات خفيفة الوزن، ومواد الخدمة التي يعاد استخدامها.يُذكر أن "السعودية" كانت قد عقدت العديد من ورش العمل في هذا الشأن بمشاركة العديد من الموظفين من مختلف القطاعات، الذين أسهموا في رسم الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الرحلة التجريبية، بما فيها تصميم المنتجات وجميع الأفكار التي تؤدي إلى تخفيض وزن الطائرة وبالتالي تحد من الانبعاثات بما يسهم في الحفاظ على البيئة، كما قُدّمت استبانة للضيوف الذين كانوا على متن هذه الرحلة لاستطلاع آرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم التي سيكون لها دور في تطوير تجارب الرحلات المستدامة مستقبلاً.// انتهى //12:52ت م0064