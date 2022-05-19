المدينة المنورة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته العاشرة الذي تنظمه الجامعة الإسلامية تحت شعار "العالم تحت سقف واحد", بحضور عدد من أصحاب الفضيلة وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.وثمن سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان وتشريف سمو نائبه لتدشين المهرجان الذين يُعد ظاهرة ثقافية تجمع أكثر من 90 جناحاً تمثل معظم دول العالم، ويهدف المهرجان لتمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية.وتستمر فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب، حتى الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري، كما يستقبل الزوار للتفاعل مع مختلف الأركان والفعاليات الترفيهية والتعليمية والثقافية التي يقدمها المهرجان فضلاً عن عرض مجموعة من التجارب والمعارض ذات التجربة المعرفية والثقافية.يُذكر أن المهرجان يُمثل جانباً من رسالة التعايش بسلام بين الثقافات المتنوعة من خلال ما يقدمه من مكون ثقافي يعرف بالشعوب وحضاراتها وتراث مجتمعاتها في الجامعة التي تُعد واحدة من أكثر جامعات العالم التي تضم مزيجاً من الثقافات لأكثر من 170 دولة من مختلف قارات العالم.// انتهى //13:02ت م0067