الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية ترسية عقد جديد لمشروع تمديد شبكات مياه في محافظة المجاردة بمنطقة عسير، يخدم أكثر من 56 ألف مستفيد في إطار عملها لزيادة نسبة تغطية شبكات المياه، ونسبة المستفيدين في المحافظة.وبينت الشركة أن عقد المشروع يشمل تنفيذ شبكات بطول 110 آلاف متر طولي، بقيمة تتجاوز 37 مليون ريال، مشيرةً إلى أن المشروع سيكتمل خلال 24 شهراً.وأوضحت أن عدد المستفيدين سيتجاوز 56 ألف مستفيد، بعد الانتهاء من تنفيذ 3250 توصيلة منزلية، وسيخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، وهي: النهضة والتقدم والشرق والصناعية والفيصلية.وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.// انتهى //13:05ت م0068