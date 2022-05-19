الدمام 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية، 120 فرصة استثمارية مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين، وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.وأوضحت الأمانة أن لوائح الاستثمار تقدم خيارات تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين عبر التأجير المؤقت الذي يبدأ من يوم واحد وحتى 90 يوماً، مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية وملاعب البادل والقوارب العائمة والأنشطة البحرية.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص"، أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.// انتهى //13:08ت م0069