جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, في مكتبه بمقر الأمانة العامة بجدة أمس، القنصل العام لليابان في جدة شيمورا إيزورو, بمناسبة تعيينه ممثلاً لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.وأكد شيمورا خلال اللقاء, رغبة اليابان في تعزيز تعاونها مع المنظمة ودولها الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.من جهته, أكد الأمين العام أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين كون اليابان شريك تنموي للدول الأعضاء في المنظمة .// انتهى //13:09ت م0070