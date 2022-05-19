طرابلس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور.وتم خلال اللقاء التشديد على "أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات" كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الثلاثاء الماضي.وجدد السفير الأمريكي بالمناسبة دعم بلاده لإشراك جميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية.// انتهى //13:10ت م0071