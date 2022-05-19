عرعر 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أحمد بن علي عبدلي، يرافقه عدداً من منسوبي الفرع, الذي قدّم لسموه نبذة عن جهود وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية والخطط التوعوية المستقبلية التي ستُنفَّذ.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والتشدد والالتزام بالمنهج الشرعي وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وتعزيز الانتماء الوطني, مشيداً بالجهود التي تبذلها الرئاسة من خلال ما يقدم من رسائل سامية وتوعوية وأعمال وجهود دعوية ميدانية.فيما ثمن مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية, دعمه الدائم وحرصه على متابعة أعمال الفرع.// انتهى //13:15ت م0075