الخرطوم 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد بمكتبه اليوم، بمسؤولة ملف السلام وفضّ النزاعات بمكتب المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان لوكومي لومباردو ياي.جرى خلال اللقاء بحث جهود المفوضية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج خلال الفترة الماضية وما قامت به في عملية التسريح وإعادة الدمج, إضافةً إلى استعراض الفرص والتحديات التي تجابه عملية التنفيذ.// انتهى //13:15ت م0076