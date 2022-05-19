الدمام 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الستة أيام الماضية، 5231 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 435 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والإجراءات الاحترازية والتعليمات.وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات بالمنطقة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع المدن والمحافظات، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.// انتهى //13:50ت م0084