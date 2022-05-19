أبهـا 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل عن بعد بعنوان "أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية"، بمشاركة عدد من رجال الأعمال بمنطقة عسير.وناقشت ورشة العمل مهام الأمانة وأساليب الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى، ودراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي القانونية والمحاسبية والفنية, وإعداد التقارير لعرضها على اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، إلى جانب طرق تقديم الدعم القانوني والإداري للجان قبل وأثناء عقد الجلسات، وصياغة مسودة القرارات الصادرة عن اللجان، ودور الأمانة في إجراء البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية والمحاسبية، بالإضافة إلى استخراج المبادئ القضائية من قرارات اللجان للحد من التباين بين القرارات الصادرة منها.// انتهى //13:55ت م0088