حضرموت 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, المشروع التدريبي التطوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، الممتد خلال الفترة من 13 حتى 20 / 5 / 2022م.وقدم خلال المشروع حتى الآن خمس دورات تدريبية شملت ( إدارة الأزمات والكوارث، والإصابات المنزلية المتكررة، والإصابات القاتلة، وإخلاء الطوارئ للمنشآت، دورة التمديدات الكهربائية) استفاد منها 311 فردًا.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //13:55ت م0089