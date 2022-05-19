مسقط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 68ر4156 نقطة مرتفعًا بـ 4ر0 نقطة وبنسبة 01ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول .وبلغت قيمة التداول 25 مليونًا و608 آلاف و769 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر412% مقارنة مع آخر جلسة تداول .وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 003ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 43ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:57ت م0091