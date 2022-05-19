الباحة 18 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، بمناسبة حصول برنامج الطب والجراحة بكلية الطب بالجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يعد إنجازاً جديداً في ملف الاعتماد الأكاديمي والبرامجي بالجامعة .وتطلع سموه أن تواصل الجامعة التطور والتميز والعمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- " .وأكد أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز يؤكد تميزها ويعكس كفاءة وتميز إدارتها وأساتذتها وطلبتها.من جانبه ثمن معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين ، ما تحظي به الجامعة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة الباحة ، ودعمه المستمر لأنشطة وبرامج الجامعة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الجامعة للكثير من المنجزات .وكانت الجامعة قد تمكنت من استيفاء كافة المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد حصلت عليه حتى 2021 ، إضافة إلى حصول برنامج إدارة الأعمال وبرنامج علوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب 2022 . ‬// انتهى //14:16ت م0094