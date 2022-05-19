عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية تونس
الخميس 1443/10/18 هـ الموافق 2022/05/19 م واس
تونس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية تونس المتضمنة 50 طنًا من التمور .
وقام بتسليم التمور للجانب التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين، وفريق من المركز، وذلك في تونس العاصمة .
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة .
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14:29ت م
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