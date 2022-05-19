تونس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية تونس المتضمنة 50 طنًا من التمور .وقام بتسليم التمور للجانب التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين، وفريق من المركز، وذلك في تونس العاصمة .وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة .// انتهى //14:29ت م0095