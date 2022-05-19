الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسثمن معالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء من مستفيدي الصندوق لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام اليوم بين فريقي الهلال والفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسساتها، وفق رؤية السعودية 2030.وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين الصندوق ووزارة الرياضة بعد توجيه من سمو وزير الرياضة بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين قد تأسس بموجب قرار من مجلس الوزراء ويهدف إلى عون ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.// انتهى //14:35ت م0096