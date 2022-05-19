نواكشوط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسوصف الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس بأنه "غير مبرر وستكون له تأثيرات كبيرة".وقال في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك قبل أن يضيف "تقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول تسيير المجموعة ليس مبرراً لانسحاب دولة منها".ولفت إلى أن موريتانيا ستسعى لتجاوز التحديات المطروحة للقيام بالمهام المطلوبة ،مضيفاً أن انسحاب مالي من المجموعة سيكون له تأثير كبير على المقاربة بصورة عامة.// انتهى //14:43ت م0097