أبها 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأوضحت صحة بيشة أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة، قدم خلال الربع الأول من العام 2022م، خدماته لـ 27,797 مستفيدًا .وبينت أن المستشفى أجرى 832 عملية جراحية، خلال نفس الفترة ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 12181 مراجعًا ، وبلغ عدد المنومين 3155 مريضًا ، وبلغ عدد مراجعي العيادات 10662 مراجعًا .يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة يعدّ من أحدث المستشفيات وتبلغ سعته السريرية 100 سرير، كما يُعد المستشفى المرجعي لحالات الولادة والأطفال ويضم نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات، ويتوفر فيه أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية .// انتهى //15:36ت م0110