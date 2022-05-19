الدوحة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بمقدار 290.10 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 12 ألفًا و730.22 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 178 مليونًا و477 ألفا و10 أسهم، بقيمة 809 ملايين و723 ألفا و182.227 ريالًا، نتيجة تنفيذ 26128 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:38ت م0112