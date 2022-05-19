الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 285.42 نقطة ليقفل عند مستوى 12427.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 466 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الصادرات, أنعام القابضة, الغاز, العقارية, وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التأمين العربية, بترو رابغ, عطاء, شاكر, وأكوا باور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 10% .فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي، الإنماء, بترو رابغ, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, سابك للمغذيات الزراعية, معادن، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 323.98 نقطة ليقفل عند مستوى 22508.40 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 276 ألف سهم تقاسمتها 1721 صفقة.// انتهى //15:49ت م0113