بيت لحم - نابلس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم ونابلس.وأفادت مصادر محلية في بيت لحم ،بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي أحمد توفيق ، وابن عمه توفيق علي توفيق ، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى ، من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وفي ذات السياق ذكرت مصادر محلية في نابلس بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيم عين بيت الماء، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.// انتهى //15:54ت م0114