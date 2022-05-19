مانيلا 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتسليم مساعدات إنسانية إلى جمهورية الفلبين بقيمة 3 ملايين و 200 ألف دولار أمريكي، تضمنت مساعدات عينية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية بقيمة مليون و 700 ألف دولار لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسليم دعم مالي لصالح وزارة الصحة الفلبينية بقيمة مليون و 500 ألف دولار للتخفيف من آثار إعصار "راي" الذي أصاب الفلبين مؤخرًا، ومساعدة الأعمال الإغاثية والطوارئ الصحية في مدينة مراوي.وقام مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبد الله بن صالح المعلم بتسليم الدعم المالي والعيني للجانب الفلبيني، بحضور سفير خادم الحرمين الشـريفين لدى جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، ومن الجانب الفلبيني نائبة وزير الخارجية لورديس إيباراغويري، وعدد من المسؤولين الفلبينيين، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مانيلا.وثمّن الجانب الفلبيني الدعم السعودي المقدم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدماً شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي ووقوفها مع الفلبين لمواجهة أزماتها الصحية والطبيعية.ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تشمل برامجه جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم، وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشـركاء الحكوميين والمنظمات الأممية والدولية والمحلية وصولاً للمستفيدين والحد من مضاعفات الأزمات الإنسانية.// انتهى //15:55ت م0115