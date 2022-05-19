الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى برنامج أصدقاء سلامة وهو برنامج توعوي يتضمن سلسلة حلقات مرئية موجهة للأطفال، حيث يستعرض البرنامج عدة مواضيع توعوية حول الصحة والسلامة وذلك لتعزيز ونشر ثقافة سلامة المرضى بين الأطفال.ويأتي البرنامج تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إشراك المرضى وأسرهم داخل القطاع الصحي من خلال قنوات مختلفة. الجدير بالذكر بأنه تم اشراك مجموعة من أولياء الأمور وطلاب وطالبات من المرحلة الابتدائية في مرحلة صياغة المحتوى إيماناً بدورهم في صناعة القرار والتمكين.وأشار مدير عام المركز الدكتور ياسر بن عبد الكريم الأصقه إلى أن مفهوم التمكين الصحي جديد نسبياً في القطاع الصحي على مستوى الشرق الأوسط وسوف يساهم برنامج أصدقاء سلامة إلى رفع وعي الأطفال بتوفير معلومات صحيحة وإشراكهم في الرعاية الصحية لتغيير ثقافة الجيل القادم من مُسْتَقبلين فقط للرعاية الصحية إلى مُشَاركين فعّالين في اتخاذ قرارات صحية سليمة.// انتهى //16:07ت م0120