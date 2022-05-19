أبها 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة مساء أمس, حفل تخريج الدفعة الـ 24 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد, والبالغ عددهم أكثر من 13 ألف من مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك في ملعب المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء .وهنأ الأمير تركي بن طلال الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، التي تعد ثمرة الجهود المبذولة خلال مسيرتهم التعليمية، مؤكداً سموه أن ما تشهده المدينة الجامعية بالقرعاء يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن في شتى المجالات .وقال " هذه المدينة الجامعية إحدى الممكنات التسع التي نعمل عليها في المنطقة، إلى جانب الممكنات الأخرى مثل مدينة الملك فيصل الطبية والمطار الجديد والطريق المحوري ورفع موثوقية الكهرباء ومشروعات الاتصالات وتمديد شبكات المياه المحلاة إلى جميع محافظات ومراكز المنطقة وآخرها المدينة الصناعية الجديدة "وألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة أشار فيها إلى أن الجامعة تحتفل بتخرج 12695 طالبا وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، نهلو العلم والمعرفة من 156 برنامجاً أكاديمياً تم تصميمها وفق معايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، قدمته أكثر من 29 كلية على مستوى مدن ومحافظات منطقة عسير، لينضموا إلى مسيرة البناء والنماء والإسهام في منجزات الوطن الشامخ" ، مقدماً شكره وتقديره لكل من عمل وعلّم وبذل الجهد ودرّب من كافة منسوبي الجامعة والقطاعات المشاركة .وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير تركي بن طلال الخريجين المتميزين من الطلاب والطالبات الذين حصلوا على مراتب الشرف، ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً يروي قصة استشرافية لمستقبل الطلاب والطالبات في إطار رؤية المملكة 2030، إلى جانب تقديم عدد من اللوحات الفنية .// انتهى //16:09ت م0121