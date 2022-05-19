السيح 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، رئيس وحدة الاشراف على مشاريع المنطقة الوسطى في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس جمال الغامدي.وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بمشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجاري تنفيذها، منها مشروع إنشاء مبنى "المعهد الوطني للألبان" شرقي مدينة السيح، ومشروع تأهيل "مشروع الخرج الزراعي التاريخي" شرقي السيح.وأكد محافظ الخرج أهمية اتباع أعلى المعايير للمحافظة على الملامح التراثية والتاريخية للمشروع الذي يعدّ أول مشروع زراعي تم إنشاؤه في المملكة.// انتهى //16:15ت م0123