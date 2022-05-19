المنامة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,922.14 بانخفاض قدره 40.98 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 710.17 بانخفاض قدره 3.92 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و114 ألفاً و167 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 439 ألفاً و637 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.// انتهى //16:18ت م0124