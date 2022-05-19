الظهران 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسوقعت أرامكو السعودية وجمعية النخلة التعاونية بمحافظة الأحساء، مذكرة تفاهم لمبادرة "تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية" بالمحافظة.ووقع مذكرة التفاهم من جانب أرامكو السعودية، مدير عام الشؤون العامة بالشركة طلال المري، ومن جمعية النخلة التعاونية وليد العفالق، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء.وتهدف المبادرة لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية بمحافظة الأحساء، التي تتضمن في مرحلتها الأولى تجهيز وتشغيل مصنع الجمعية القائم، الذي يشمل إنتاج وتغليف وتسويق المنتجات، ومساعدة 200 من المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في محافظة الأحساء بشكل مباشر، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية على أساليب الزراعة بحيث تغطي أكبر عدد من المستفيدين بشكل غير مباشر.وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل بن عبدالله الجامع، أن أرامكو السعودية لديها إيمان بأن التنمية بمفهومها الشامل هي مسؤولية مشتركة تقوم على تكاتف أطياف المجتمع من أجل رفع مستوى الطاقات البشرية ورفد الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن توقع مذكرة التفاهم يأتي انسجامًا مع الأهداف الوطنية الطموحة وبرنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بهدف تحقيق نهضةٍ صناعيةٍ طموحة، من خلال بناء صناعاتٍ تُنَافِسُ محليًا وعالميًا، وتوفر فرصًا وظيفيةً للمواطنين، موضحًا أن هذه الشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية تهدف إلى تطوير مشاريع مستدامة تساعد المجتمعات المحلية على الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وتسعى المبادرة لرفع الكفاءة الزراعية، وتحسين مهارات المزارعين، وإكسابهم المعارف الحديثة في الإنتاج الزراعي ليحقق هذا القطاع الأهداف الوطنية المنشودة في الوصول للأمن الغذائي، والعمل على رفع مستوى التعبئة النموذجية للصناعات التحويلية لمشتقات التمر.// انتهى //16:49ت م0132