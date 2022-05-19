الجبيل 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ الجبيل عبدالله العسكر، اليوم , معرض الجبيل الأول للكتاب، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين.وأوضح محافظ الجبيل أن المعرض المقام بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية , يأتي محققاً لطموحات أبناء الجبيل من الكتاب والمثقفين، مؤكدا أهمية المعرض في تنمية المواهب في مجال الكتابة والإطلاع من خلال إتاحة الإلتقاء بالكتاب والمؤلفين المشاركين في فعاليات معرض الجبيل الأول للكتاب للسير بهم حثيثاً نحو نشر المعرفة وتعظيم الأثر الثقافي، كما يعكس المعرض الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة الملكية في الجبيل لنشر المعرفة وتعزيز دور المدينة كأحدى مدن التعلم في العالم .ويشهد معرض الجبيل الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، مشاركة (55) جهة و (21) دار للنشر، إضافة إلى (11) جهة مشاركة، وعدد من الأمسيات الثقافية، والفعاليات الثقافية المصاحبة، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام .// انتهى //16:51ت م0135