الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسبرعاية معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، عقدت في الرياض اليوم , ورشة عمل لمناقشة إستراتيجية الوزارة لتجربة العميل ومركز التميز، بحضور المشرف العام التنفيذي لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي عبدالعزيز الشمسان، ومدير فرع منطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، وبمشاركة من قيادات ومنسوبي الفروع التابعة للوزارة في منطقة الرياض، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي بدأت الدمام.وتعد تجربة العميل أولوية إستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تكمن أهمية هذه الورش في تعزيز الفاعلية الحكومية، وتلبية توقعات المواطنين وفق نفس معايير الخدمة والخبرة وتطوير القوى العاملة لتتمركز حول العميل ورفع مستوى الاستجابة الفعالة.وناقشت الورشة عددًا من المحاور من أبرزها أهمية تجربة العميل، وأهداف الوزارة، ومؤشرات الأداء الإستراتيجية، وتمكين التحول لتجربة العميل وماذا يعني التمركز حول العميل.تأتي هذه الورشة في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق تجربة عميل مميزة لعملائها من خلال تطوير خدماتها والتمركز حول العميل وقياس نسبة رضا المستفيدين من خدماتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب وما نصت عليه رؤية المملكة 2030. هذا ومن المنتظر انعقاد ورش عمل مماثلة خلال الأيام القادمة في كل من جدة والمدينة المنورة وأبها.// انتهى //16:52ت م0137