تبوك 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة هزاع بن الأفنس الرويلي في وفاة والدته رحمها الله.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للرويلي وأسرتهم كافة بوفاة فقيدتهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب المهندس هزاع الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //16:55ت م0138