الدمام 18 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة في النعيرية، ومليجة، والصرار، والقليب للوقوف على سير العمل فيها، كما افتتح عددًا من المشاريع التنموية والمرافق العامة ضمن خطط تحسين المشهد الحضري، وبرامج جودة الحياة، وأنسنة المدن، بهدف تقديم أفضل الخدمات وتطوير المرافق العامة، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد الحسيني، وعدد من المسؤولين بالأمانة .واطلع معاليه على جهود بلدية محافظة النعيرية خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٢، في برنامج تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وأبرزها زراعة ١٢،٠٠٠م٢ من المسطحات الخضراء، وزراعة ٤،٥٠٠شجرة بجانب ٣،٥٠٠شجيرة وأكثر من ٨٥٠،٠٠٠ زهرة، والأعمال التطويرية لشارع الملك عبدالعزيز بالمحافظة، من خلال إنشاء عدد من الدورات بمجسمات جمالية، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير بالشارع، كما تم إنشاء ١١ دورًا جماليًا في ٥ طرق رئيسية ومداخل المحافظة، بالإضافة لنتائج أعمال إدارتها، ومعالجاتها للتقاطعات الحرجة في مداخل المحافظة، بهدف تحقيق وسائل السلامة المرورية، ورفع مستوى أداء الطرق لتحقيق رضا مستخدميه، وخلق بيئة آمنه لمرتاديها من خلال تطبيق أفضل المعايير لمستخدمه .كما اطلع على إنجازات بلدية مليجة، حيث تم إنشاء ممشى صحي بحديقة شلال مليجة، بمساحة ٣٥م.ط، مكون من طبقة الخرسانة المقاومة للأملاح، وتم تركيب حجر طبيعي خاص بالأرضيات بمساحة ٢٠٠م٢، و تركيب بلدورات بمساحة١٨٠م، بجانب مشروع دوار "البرج" الذي صمم بارتفاع المجسم ١٣م، وعرض الدوار ٢٢م، متضمن أعمال الإضاءة، وذلك بتركيب٤١ كشاف LED ذات ألوان منتوعة داخل المجسم، الذي ضم ٢٤ إنارة تجميليه، صمم بأشكال هندسية وألوان جمالية مختلفة على محيط الدوار .واطلع المهندس الجبير على نتائج أعمال تحسين وتطوير الشوارع الرئيسية، والذي تم فيها إعادة كشط وسفلتة الطرق، وإنشاء ميدان لتنظيم حركة السير بمدخل مليجه الجنوبي، بالإضافة لعمل مجسم جمالي وسط الميدان، وتحسين للمشهد الحضري، كما تم تصميم وتركيب أسوار ديكوريه من مادة ال GRC لمحولات الكهرباء لبلدية مليجه، بجانب توسعة المنتزه البري حول حديقة شلال مليجة، الواقع على مساحة ١٤١٤٨٢م٢، ويضم ٥٠٠٠ شجرة، بجانب الشوارع النموذجية، حيث صمم شارع الشلال النموذجي بطول ٣٦٠م، وعرض ١٧م، بمساحة ٦١٢٠م٢، وشارع البريد السعودي النموذجي بطول ١٤٠م وعرض ١٢م، بمساحة ١٦٨٠م٢ ويضم ممرات للمشاة ومواقف للسيارات، وافتتح الميدان الجنوبي لمدخل مليجة، والممشى الصحي بحديقة شلال مليجة، والشوارع النموذجية بمليجة .فيما استعرض إنجازات بلدية الصرار والأعمال التي تقوم بها البلدية لتعزيز أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة، والمشاريع الجاري تنفيذها، وتم استعراض نسب الإنجاز لجهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، حيث قامت بصيانة أعمدة الإنارة واستبدال ٤٩ عمود وصيانة الأعمدة الجمالية بعدد ٨٥ عمود بعمل الدهانات، واستبدال الفوانيس، وصيانة الأرصفة بالصرار و القرى، واستبدال البلدورات بـ٢٠٠م.ط، وبلاط الإنترلوك ٤٠٠٠م٢، بجانب مشروع أعمال صيانة النوافير بالصرار وتشغيل ٤ نوافير بأحجام مختلفة .وتفقد معالي أمين المنطقة الشرقية أعمال صيانة الألعاب في الحدائق التي ضمت تركيب أعداد مختلفة من الألعاب المناسبة للأطفال حسب الشروط و الموصفات لسلامة الأطفال، وعدد من الألعاب الجماعية لذوي الإعاقة، ومشروع صيانة طبقة الإسفلت ووسائل السلامة، واستكمال أعمال مبنى بلدية الصرار، بجانب صيانة شبك الحماية لمحولات الكهرباء بطراز جمالي مميز، لتحسين المشهد الحضري .واطلع على أبرز مشاريع وجهود بلدية القليب في تحسين المشهد الحضري من خلال تعزيز عناصر أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة، من خلال تطوير وتنسيق الحدائق العامة وتطوير وتنسيق المجسمات الجمالية، بالإضافة إلى جهودها في معالجة عناصر التشوه البصري، وتفقد المشاريع التنموية، وافتتح مشروع المسلخ بمركز القليب الواقع على مساحة 336م2، بجانب مشروع سكن عمال بلدية القليب بمساحة 240م2 .وأوصى المهندس الجبير بمضاعفة وتيرة العمل بما يحسن من خدمات القطاع البلدي، ومواجهة التحديات بمعالجتها بسرعة تتناسب وسرعة تطور ونمو المشاريع التنموية بالمنطقة، منوها بالتقدم الإيجابي لمؤشرات جودة العمل .// انتهى //17:08ت م0140