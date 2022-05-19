القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسبدأت اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية الـ 57 بالقاهرة برئاسة معالي وزير ديوان الموظفين العام لدولة فلسطين موسى أبو زيد.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بحضور معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.ويناقش الاجتماع عدة موضوعات على رأسها انتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين (مايو 2022 – مايو 2024)، ويتابع تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العمومية في دورتها العادية (55) والاستثنائية (56)، وتقارير إنجازات المنظمة للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، إلى جانب استعراض تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للأعوام الأربعة السابقة، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقارير، كما تستعرض الجمعية العمومية أيضا التجارب الإدارية الناجحة بعدد من الدول الأعضاء.// انتهى //17:15ت م0141