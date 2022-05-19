القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر691 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 79ر0 % ليبلغ مستوى 97ر10549 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 64ر0 % ليبلغ مستوى 65ر1832 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 54ر0 % ليبلغ مستوى 86ر2768 نقطة.// انتهى //17:18ت م0142