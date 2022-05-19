القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسحملت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التربوية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).وجددت اللجنة في توصياتها الختامية لأعمال دورتها 105- اليوم ، مطالبتها المجتمع الدولي وخاصة اليونسكو بتوفير الحماية الدولية للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة لضمان سير العملية التربوية.وأدانت بشدة مخططات الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير الشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.وأعربت عن رفضها وإدانتها لأي قرار من أي دولة يضفي الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.وأكدت اللجنة أن الحق في التعليم هو أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها القوانين الدولية للإنسان، داعية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والتدخل في المدارس وعمليات الهدم، وتوقيف المعلمين عند نقاط التفتيش، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون والتي تؤثر على الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد للطلاب الفلسطينيين.وثمنت اللجنة دور الأطر التربوية والإعلامية العربية في الكشف عن الأخطار الناجمة عن استمرار الحصار الإسرائيلي وبناء جدار الفصل العنصري وآثاره السلبية على العملية التربوية والتعليمية من طلبة ومعلمين ومؤسسات.// انتهى //17:23ت م0143