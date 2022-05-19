الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ناقشت خلاله التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1442/1443هـ، الذي يتضمن أداء الهيئة خلال عام التقرير.وتناول أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتقرير الهيئة، مستعرضين ما اشتمل عليه التقرير، كما ناقشوا فكرة دراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة للتعاقد مع الجهات الحكومية، والجهات التابعة له لتنفيذ المناقصات المباشرة، ومدى تأثير ذلك على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحقيق أهدافه، لزيادة المنافسة في المشتريات الحكومية.وأشار أعضاء لجنة التجارة والاستثمار إلى أهمية التنسيق لتطوير إستراتيجية اتصالية وتسويقية وتوعوية لدعم وتمكين المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وبما يشمل التركيز على كل الفئات المستهدفة وآليات الوصول لها وقياس المتحقق من الإستراتيجية بشكل دوري، بالإضافة لذلك بحث أعضاء المجلس أعضاء اللجنة دور الهيئة في دراسة آليات التنسيق اللازمة لتنمية المحتوى المحلي في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي بحيث يتشارك في أعمال التنسيق ممثلون من الجهات الحكومية المشرفة على القطاع وكبرى المنشآت في القطاع، والعمل على تفعيل الأدوات النظامية والتنظيمية لتلك الآليات.يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.// انتهى //17:51ت م0147