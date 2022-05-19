مكة المكرمة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأمّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة , مكينة شفط ذكية لتنظيف وتطهير ثوب الكعبة المشرفة.وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي أن مكينة التنظيف الذكية تعمل وفق معايير تكنولوجية حديثه وبمواصفات عالية الجودة للحفاظ على سلامة ثوب الكعبة المشرفة والمصنوع من الحرير الخالص وتعمل بشكل جيد لعدة ساعات متواصلة.// انتهى //18:05ت م0148