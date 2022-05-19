جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأعلن البنك الإسلامي للتنمية، فوز ثلاثة من الأساتذة الجامعيين بجائزة الإنجاز المؤثر في الاقتصاد الإسلامي لعام 2022، نظير ما قدموه من إسهامات جليلة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.وحصد الدكتور في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة كرسي الشارقة في الشريعة الإسلامية والتمويل حبيب أحمد، على المركز الأولى تقديرًا لأعماله الرائدة والمبتكرة التي كان لها بالغ الأثر في دفع عجلة المعرفة وصنع السياسات، فيما فاز بالجائزة الثانية الأستاذ الجامعي في كلية إدارة الأعمال بجامعة كوالالمبور بماليزيا منصور مسيح، نظير إسهاماته الرائدة في مجال تطبيقات الاقتصاد القياسي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كما نال الدكتور في كلية الأعمال والعلوم الإدارية في جامعة إسطنبول طارق خان، الجائزة الثالثة تقديرًا لجهوده في دمج الاقتصاد والتمويل الإسلامي مع التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.وتهدف الجائزة في دورة هذا العام التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و30 ألف دولار أمريكي للمركز الثاني، و20 ألف دولار أمريكي للمركز الثالث، إلى تقدير ومكافأة وتشجيع الإسهامات المعرفية الجليلة في الاقتصاد الإسلامي، التي يؤمل منها المساهمة في معالجة التحديات التنموية الرئيسة لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وسيتم تسليم الجوائز خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم في شرم الشيخ بجمهورية مصر.// انتهى //18:16ت م0150