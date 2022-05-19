تونس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأحبطت وحدات من الحرس التونسي، ثماني عمليات هجرة غير شرعية بمحافظات المنستير وصفاقس ونابل وسوسة، وأوقفت 101 من المهاجرين غير الشرعي من جنسيات مختلفة.وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي في بيان اليوم، أن المجموعة المهاجرة كانت بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرا إلى أنه جرى مصادرة سيارة استعملت للعملية ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //18:22ت م0151