الجبيل 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض الجبيل الأول للكتاب، الذي افتتح اليوم ويستمر حتى 27 من شهر شوال الجاري بمدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 55 دار نشر وجهة على مستوى المملكة، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين.ويهدف المعرض إلى تشجيع المجتمع على القراءة وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي، كما يتضمن عددا من الفعاليات المصاحبة، والمنصات المتنوعة، وورش عمل ومحاضرات وأمسيات شعرية، إضافةً إلى استضافة عدد من الشخصيات الثقافية، واستعراض بعض التجارب المُلهمة والمحفزة في الثقافة والمعرفة.وجهزت الوزارة جناحاً متميزًا يضم عددًا من الأركان التي تعرض إصدارات الوزارة من الكتب العلمية المختلفة، كما يحتوي الجناح على ركن خاص لعرض وتوزيع إصدارات الوزارة على رواد المعرض، التي تجسد رسالتها في ترسيخ الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات المتطرفة.وتأتي مشاركة "الشؤون الإسلامية" في المعرض لإبراز جهود الوزارة المنبثقة من رسالتها السامية في ريادة المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين، والحرص على ما يُسهم في تقديم الصورة الصحيحة المشرقة عن هذه الجهود، إضافة إلى ما يبرز اللحمة الوطنية، ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة من خلال الإصدارات العلمية، والمطبوعات الإسلامية.// انتهى //18:37ت م0152