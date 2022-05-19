إسلام آباد 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري إلى ضرورة بذل جهود مشتركة للتغلب على الأزمات الغذائية الدولية التي تلوح في الأفق، والتي تؤثر على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول "الأمن الغذائي الدولي" الذي انعقد اليوم في بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن أزمة الغذاء لا تحترم الحدود، ولا يمكن لأي دولة التغلب عليها بمفردها، مشيراً إلى أنه هناك ما يكفي من الغذاء في عالمنا الآن للجميع إذا عملنا معاً.وحذر بأنه إن لم تتضافر الجهود لحل هذه المشكلة اليوم سنواجه شبح نقص الغذاء العالمي خلال الأشهر المقبلة.// انتهى //19:57ت م0170