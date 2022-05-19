الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75 .الدرهم الإماراتي 3.67 .الدينار البحريني 0.37 .الريال العماني 0.38 .الريال القطري 3.64 .الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.27 .اليورو 0.94 .الجنيه الإسترليني 0.80 .اليوان الصيني 6.71 .وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:الذهب 1841.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 81.87 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 948.2 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1982.04 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:برنت 110.23 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 110.05 دولارًا.نفط الغاز 1023.5 دولاراً.الغاز الطبيعي 8.39 دولارات.غاز البروبان 6164 دولارًا.// انتهى //19:58ت م0171