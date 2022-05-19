اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الخميس 1443/10/18 هـ الموافق 2022/05/19 م واس
الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.27 .
اليورو 0.94 .
الجنيه الإسترليني 0.80 .
اليوان الصيني 6.71 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1841.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 81.87 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 948.2 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1982.04 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 110.23 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 110.05 دولارًا.
نفط الغاز 1023.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 8.39 دولارات.
غاز البروبان 6164 دولارًا.
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19:58ت م
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