انجامينا 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022م واستسلم الرئيس التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تتعلق بمختلف أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة مجال الأمن والسلام والعمل من أجل تنمية إقليم أفريقيا المركزية.ووفق موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، سلم الرسالة وزير الشباب الليبي، فتح الله عبدالطيف الزني، خلال استقبال الرئيس التشادي له بالعاصمة إنجامينا.// انتهى //19:58ت م0172