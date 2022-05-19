الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساستقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم ، في مقره بمدينة الرياض، وفداً من الكلية الملكية للدارسات الدفاعية البريطانية.واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق جميع الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وتجول الوفد الزائر بين جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.وتطرق أمين عام التحالف خلال أجوبته على بعض أسئلة الوفد إلى أن التحالف الإسلامي يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين التحالف الإسلامي والمراكز والكليات والمنظمات العالمية، فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته.// انتهى //19:59ت م0174